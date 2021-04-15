За последние два года в России предотвращены 78 терактов - Бортников

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы предотвратили 78 терактов в России за последние два года. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"За последние два года российскими спецслужбами и правоохранительными органами предотвращены 129 таких (террористических) преступлений, среди которых 78 терактов", - сказал он на международной конференции в рамках Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ.