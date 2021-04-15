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Суд Украины заочно арестовал еще 12 российских самолетов за полеты в Крым - прокуратура

14:00 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Украины заочно наложил арест на 12 самолетов российской авиакомпании за пассажирские перевозки в Крым, так как Киев считает это нарушением своего законодательства. Об этом в четверг сообщила так называемая прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя, входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, на своей странице в "Фейсбуке".

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из / в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", что находится на временно оккупированной территории АР Крым", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее аналогичная мера была применена в отношении 199 самолетов.

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