Кравчук считает "сказочниками" тех, кто ждет помощи американских солдат на Украине
14:12 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук считает, что американские солдаты никогда не будут защищать Украину.
"Ожидать того, что завтра американские солдаты придут на Украину и будут нас защищать, - давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Украина-24". Между тем, считает Кравчук, в настоящее время позиции Европы и США по украинскому вопросу совпадают, и это означает, что "Украина не останется одна, если, не дай Бог, случится какая-то непредвиденная сложная ситуация". "Украину поддержит и Европа, и США", - добавил экс-президент страны.
Кравчук отметил, что помощь американской стороны и ЕС заключается, прежде всего, в санкционной политике против России, оказании Киеву помощи в военной сфере.
На вопрос о том, можно ли Украине рассчитывать на помощь Франции по итогам завтрашнего визита президента Владимира Зеленского в Париж, он отметил, что не стоит надеяться на то, что какая-то одна европейская страна может стать посредником и помочь Украине наладить отношения с Россией. По его мнению, Россия прислушается только к США, так как Москва якобы боится Вашингтона. "Есть одна страна, которую послушает Россия - не потому что она такая добрая, а потому что испугается, - Соединенные Штаты Америки", - сказал Кравчук.
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