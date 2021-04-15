Первый газ "Северному потоку-2" может быть пущен в ФРГ уже этим летом - глава комитета ГД
15:00 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия этим летом может достроить газопровод "Северный поток - 2" и пустить первые объемы в сторону Германии. Об этом сказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ.
"Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", - сказал он.
НОВОСТИ
- 15:38 15.04.2021
- США ввели новые санкции против России
- 15:12 15.04.2021
- Талибы считают вывод войск США из Афганистана после 1 мая нарушением договора - ТВ
- 14:32 15.04.2021
- Суд приговорил к 4 годам общего режима рэпера Гулиева, сбившего пешеходов в центре Москвы
- 14:12 15.04.2021
- Кравчук считает "сказочниками" тех, кто ждет помощи американских солдат на Украине
- 14:00 15.04.2021
- Суд Украины заочно арестовал еще 12 российских самолетов за полеты в Крым - прокуратура
- 13:32 15.04.2021
- За последние два года в России предотвращены 78 терактов - Бортников
- 13:20 15.04.2021
- Кабмин вводит возможность выдачи вторых "дальневосточных гектаров" - Мишустин
- 13:05 15.04.2021
- Вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена - Песков
- 13:00 15.04.2021
- США готовят санкции против РФ в координации с европейскими союзниками - ТВ
- 12:44 15.04.2021
- Координационный центр по вопросам социального стационарного обслуживания открылся в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать