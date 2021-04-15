Первый газ "Северному потоку-2" может быть пущен в ФРГ уже этим летом - глава комитета ГД

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия этим летом может достроить газопровод "Северный поток - 2" и пустить первые объемы в сторону Германии. Об этом сказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ.

"Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", - сказал он.