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НОВОСТИ

Первый газ "Северному потоку-2" может быть пущен в ФРГ уже этим летом - глава комитета ГД

15:00 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия этим летом может достроить газопровод "Северный поток - 2" и пустить первые объемы в сторону Германии. Об этом сказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ.

"Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", - сказал он.

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