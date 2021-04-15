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НОВОСТИ

Талибы считают вывод войск США из Афганистана после 1 мая нарушением договора - ТВ

15:12 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) считают нарушением достигнутого с США соглашения решение Вашингтона вывести иностранные войска из Афганистана к 11 сентября, а не к 1 мая. Заявление приводит в четверг телеканал "Толо ньюс".

По его данным, талибы заявили, что указанное нарушение "открывает [для радикалов] путь принять все необходимые контрмеры, следовательно, американская сторона будет ответственна за все будущие последствия, а не Исламский Эмират [Афганистан] (самоназвание "Талибана" - прим. ТАСС)".

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