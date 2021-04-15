В результате пала травы в деревне под Владимиром сгорело 13 домов - ГУ МЧС

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 13 строений сгорело в результате пожара, возникшего из-за пала травы в Першково Гусь-Хрустального района Владимирской области. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Павел Литов.



15 апреля в деревне Першково во Владимирской области в результате несанкционированного пала сухой растительности загорелись дома. Первоначально сообщалось о 10, затем об 11 сгоревших строениях, среди которых четыре жилых, один нежилой и шесть дачных домов. К тушению был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. В 15:20 объявлена ликвидация открытого горения.



"По прибытии первого пожарного подразделения горело уже порядка восьми домов открытым горением, были направлены силы и средства на локализацию и нераспространение на соседние дома с левой стороны улицы. <…> В итоге сгорело порядка 13 строений, погибших и пострадавших нет", - сказал Литов, отметив, что сейчас ведется проливка отдельных очагов возгорания.



На место происшествия выезжали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин. Как сообщили власти, вопрос о расселении жителей, зарегистрированных в пострадавших от огня домах, решен. "Я дал поручение обеспечить им оперативное перечисление всех положенных выплат и оказать всевозможную помощь", - написал на странице "ВКонтакте" Владимир Сипягин.



Ранее глава администрации Петушинского района Алексей Кабенкин сообщил ТАСС, что всего в Першково расположено 77 домов, из них 34 жилых, 30 дачных и 13 заброшенных.



