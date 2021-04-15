0
0
25
НОВОСТИ

В результате пала травы в деревне под Владимиром сгорело 13 домов - ГУ МЧС

18:20 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 13 строений сгорело в результате пожара, возникшего из-за пала травы в Першково Гусь-Хрустального района Владимирской области. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Павел Литов.

15 апреля в деревне Першково во Владимирской области в результате несанкционированного пала сухой растительности загорелись дома. Первоначально сообщалось о 10, затем об 11 сгоревших строениях, среди которых четыре жилых, один нежилой и шесть дачных домов. К тушению был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. В 15:20 объявлена ликвидация открытого горения.

"По прибытии первого пожарного подразделения горело уже порядка восьми домов открытым горением, были направлены силы и средства на локализацию и нераспространение на соседние дома с левой стороны улицы. <…> В итоге сгорело порядка 13 строений, погибших и пострадавших нет", - сказал Литов, отметив, что сейчас ведется проливка отдельных очагов возгорания.

На место происшествия выезжали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин. Как сообщили власти, вопрос о расселении жителей, зарегистрированных в пострадавших от огня домах, решен. "Я дал поручение обеспечить им оперативное перечисление всех положенных выплат и оказать всевозможную помощь", - написал на странице "ВКонтакте" Владимир Сипягин.

Ранее глава администрации Петушинского района Алексей Кабенкин сообщил ТАСС, что всего в Першково расположено 77 домов, из них 34 жилых, 30 дачных и 13 заброшенных.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 15.04.2021
Из-за коронавируса власти Индии закрыли на месяц все музеи
0
39
17:40 15.04.2021
США оставляют право на новые меры в зависимости от ответа РФ на санкции - администрация
0
150
17:15 15.04.2021
Правительство Пермского края и Новикомбанк заключили соглашение о сотрудничестве
0
158
17:12 15.04.2021
Подключение домовладений к газу предложили сделать бесплатным для жителей
0
170
17:00 15.04.2021
Посол США уже находится в МИД РФ, встреча для него приятной не будет - Захарова
0
231
16:32 15.04.2021
Байден подписал указ о возможности расширения санкций против РФ
0
288
16:12 15.04.2021
В Москве открылся координационный центр стационарного социального обслуживания
0
187
16:12 15.04.2021
Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент
0
262
16:00 15.04.2021
НАТО присоединилась к обвинениям США в адрес РФ по кибератаке на SolarWinds
0
244
15:38 15.04.2021
США ввели новые санкции против России
0
358

Возврат к списку