В результате пала травы в деревне под Владимиром сгорело 13 домов - ГУ МЧС
18:20 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
15 апреля в деревне Першково во Владимирской области в результате несанкционированного пала сухой растительности загорелись дома. Первоначально сообщалось о 10, затем об 11 сгоревших строениях, среди которых четыре жилых, один нежилой и шесть дачных домов. К тушению был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. В 15:20 объявлена ликвидация открытого горения.
"По прибытии первого пожарного подразделения горело уже порядка восьми домов открытым горением, были направлены силы и средства на локализацию и нераспространение на соседние дома с левой стороны улицы. <…> В итоге сгорело порядка 13 строений, погибших и пострадавших нет", - сказал Литов, отметив, что сейчас ведется проливка отдельных очагов возгорания.
На место происшествия выезжали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин. Как сообщили власти, вопрос о расселении жителей, зарегистрированных в пострадавших от огня домах, решен. "Я дал поручение обеспечить им оперативное перечисление всех положенных выплат и оказать всевозможную помощь", - написал на странице "ВКонтакте" Владимир Сипягин.
Ранее глава администрации Петушинского района Алексей Кабенкин сообщил ТАСС, что всего в Першково расположено 77 домов, из них 34 жилых, 30 дачных и 13 заброшенных.
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