За неделю средняя цена на бензин в РФ выросла на 5 коп. - Росстат

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средние потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 апреля 2021 года выросли на 5 коп. и составили 47,61 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.



Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 5 коп. - до 44,94 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 5 коп. - до 48,53 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 5 коп. - до 55,16 руб. за литр.



Дизельное топливо выросло в цене на 4 коп. - до 49,53 руб. за литр.



По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 43 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Якутске - на 0,6%. Снижение цен наблюдалось в трех регионах РФ, более всего бензин подешевел в Южно-Сахалинске - на 0,4%.



На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 43,89 до 45,65 руб., марки Аи-95 - от 48,29 до 51,99 руб., марки Аи-98 - от 49,99 до 57,39 руб.



В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43,3 до 45,85 руб., марки Аи-95 - от 47 до 49,98 руб., марки Аи-98 - от 54 до 57,66 руб.



Объем производства бензина в РФ с 5 по 11 апреля вырос на 5,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 796,8 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 1,8% и составило 1 млн 481,8 тыс. тонн.







