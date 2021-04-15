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Задержан замглавы Департамента экономической политики и развития города Москвы

20:20 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители задержали Леонида Кострому. Как сообщил ТАСС в четверг заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев, он находится в ИВС на Петровке.

"Леонид Кострома задержан, в настоящее время он находится в ИВС на Петровке, 38. На условия содержания он не жалуется", - сказал Зуев, отметив, что не владеет подробностями уголовного дела чиновника.

Как сказано на сайте мэрии Москвы, Кострома был назначен на должность заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы летом 2020 года. До этого он работал в сфере стратегического консалтинга и исследований, консультируя федеральные и региональные органы власти, государственные компании, международные и российские институты развития по широкому кругу экономических и инвестиционных вопросов. В частности, до 2020 года он работал в городском агентстве управления инвестициями.

Кострома имеет благодарность мэра Москвы за вклад в улучшение инвестиционного климата в городе Москве.

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