Задержан замглавы Департамента экономической политики и развития города Москвы
20:20 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Леонид Кострома задержан, в настоящее время он находится в ИВС на Петровке, 38. На условия содержания он не жалуется", - сказал Зуев, отметив, что не владеет подробностями уголовного дела чиновника.
Как сказано на сайте мэрии Москвы, Кострома был назначен на должность заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы летом 2020 года. До этого он работал в сфере стратегического консалтинга и исследований, консультируя федеральные и региональные органы власти, государственные компании, международные и российские институты развития по широкому кругу экономических и инвестиционных вопросов. В частности, до 2020 года он работал в городском агентстве управления инвестициями.
Кострома имеет благодарность мэра Москвы за вклад в улучшение инвестиционного климата в городе Москве.
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