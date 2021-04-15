Дети и внуки принца Филипа примут участие в похоронах

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети и внуки супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа примут участие в его похоронах, намеченных на 17 апреля, однако ни одного из 10 правнуков пары на них не будет. Список из 30 фамилий распространил в четверг Букингемский дворец.



Изначальные планы похорон подразумевали участие в них около 800 приглашенных. Однако из-за коронавирусных ограничений максимальное число участников траурной церемонии в Великобритании ограничено тридцатью, и королевская семья не стала исключением. Похороны же полностью пройдут на территории Виндзорского замка, загородной резиденции монарха под Лондоном.



