Во второй половине мая Байден примет в Вашингтоне президента Южной Кореи - Белый дом

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетит с визитом Вашингтон во второй половине мая. Об этом сообщила в четверг на брифинге пресс- секретарь Белого дома Джен Псаки.



"Президент США Джо Байден ждет с нетерпением встречи в Белом доме с президентом Республики Корея во второй половине мая, мы по-прежнему работаем над определением конкретной даты", - сказала она.



По словам Псаки, визит был заложен в рамках проходивших в Сеуле переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, а также в ходе состоявшихся 2 апреля консультаций помощника президента США по нацбезопасности с коллегами из Южной Кореи и Японии. Визит "подчеркнет союз, долгосрочные отношения и дружбу" между двумя странами.



Представителю администрации был задан вопрос, какой сигнал переговоры с южнокорейской стороной, а также визит в Вашингтон 16 апреля премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги несут для Китая. "Это очень значимо, что первые очные переговоры состоятся с премьер-министром Японии, это подчеркивает важность наших отношений и всей совместной работы, - сказала она. - Конечно, наш подход к Китаю и наша общая координация на данном направлении будет частью обсуждений, равно как и наша общая приверженность денуклеаризации КНДР, вопросы региональной безопасности".



Как отметила пресс-секретарь, отношения с Японией имеют много областей сотрудничества. "Это возможность обсудить эти вопросы в очном формате. Ожидаю, что тема Китая будет частью этих переговоров", - сказала она.



