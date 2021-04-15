Во второй половине мая Байден примет в Вашингтоне президента Южной Кореи - Белый дом
22:35 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Президент США Джо Байден ждет с нетерпением встречи в Белом доме с президентом Республики Корея во второй половине мая, мы по-прежнему работаем над определением конкретной даты", - сказала она.
По словам Псаки, визит был заложен в рамках проходивших в Сеуле переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, а также в ходе состоявшихся 2 апреля консультаций помощника президента США по нацбезопасности с коллегами из Южной Кореи и Японии. Визит "подчеркнет союз, долгосрочные отношения и дружбу" между двумя странами.
Представителю администрации был задан вопрос, какой сигнал переговоры с южнокорейской стороной, а также визит в Вашингтон 16 апреля премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги несут для Китая. "Это очень значимо, что первые очные переговоры состоятся с премьер-министром Японии, это подчеркивает важность наших отношений и всей совместной работы, - сказала она. - Конечно, наш подход к Китаю и наша общая координация на данном направлении будет частью обсуждений, равно как и наша общая приверженность денуклеаризации КНДР, вопросы региональной безопасности".
Как отметила пресс-секретарь, отношения с Японией имеют много областей сотрудничества. "Это возможность обсудить эти вопросы в очном формате. Ожидаю, что тема Китая будет частью этих переговоров", - сказала она.
НОВОСТИ
- 21:45 15.04.2021
- Дети и внуки принца Филипа примут участие в похоронах
- 20:20 15.04.2021
- Задержан замглавы Департамента экономической политики и развития города Москвы
- 19:30 15.04.2021
- На форуме Сбера «Цифровая трансформация взыскания» рассказали о роботах-операторах, голосовом скоринге и новых онлайн-услугах
- 19:15 15.04.2021
- За неделю средняя цена на бензин в РФ выросла на 5 коп. - Росстат
- 18:30 15.04.2021
- Из-за коронавируса власти Индии закрыли на месяц все музеи
- 18:20 15.04.2021
- В результате пала травы в деревне под Владимиром сгорело 13 домов - ГУ МЧС
- 17:40 15.04.2021
- США оставляют право на новые меры в зависимости от ответа РФ на санкции - администрация
- 17:15 15.04.2021
- Правительство Пермского края и Новикомбанк заключили соглашение о сотрудничестве
- 17:12 15.04.2021
- Подключение домовладений к газу предложили сделать бесплатным для жителей
- 17:00 15.04.2021
- Посол США уже находится в МИД РФ, встреча для него приятной не будет - Захарова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать