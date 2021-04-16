Вопрос о "Северном потоке 2" все еще в "игре" - Байден
00:25 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация еще рассматривает вариант введения односторонних санкций в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", однако считает данный вопрос сложным и признает, что он затрагивает интересы союзников Вашингтона в Европе. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден.
"Северный поток - 2" - это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе", - сказал американский лидер. При этом он напомнил, что "выступал против "Северного потока - 2" в течение долгого времени, с самого начала <...>". "Однако это все еще является вопросом, который находится "в игре", - отметил глава администрации США.
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