Вопрос о "Северном потоке 2" все еще в "игре" - Байден

00:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация еще рассматривает вариант введения односторонних санкций в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", однако считает данный вопрос сложным и признает, что он затрагивает интересы союзников Вашингтона в Европе. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден.

"Северный поток - 2" - это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе", - сказал американский лидер. При этом он напомнил, что "выступал против "Северного потока - 2" в течение долгого времени, с самого начала <...>". "Однако это все еще является вопросом, который находится "в игре", - отметил глава администрации США.