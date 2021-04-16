Байден: На этом США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности

00:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден предлагает в рамках встречи на высшем уровне с Россией запустить диалог по вопросам стратегической стабильности.

"На этом саммите США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности", - сказал Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвященной политике в отношении России.



