Байден: На этом США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности
00:40 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден предлагает в рамках встречи на высшем уровне с Россией запустить диалог по вопросам стратегической стабильности.
"На этом саммите США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности", - сказал Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвященной политике в отношении России.
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