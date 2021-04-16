Байден: Я надеюсь, что мы сможем наладить приемлемый вариант взаимодействия с Россией

01:00 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов работать конструктивно с Россией, в особенности - в тех областях, где это выгодно Вашингтону.

"Там, где для США есть интерес в работе с Россией, мы должны и будем это делать", - отметил он, выступая в Белом доме.

"Я надеюсь, что мы сможем наладить приемлемый вариант взаимодействия", - добавил президент США.

"Сейчас время деэскалации. Дальнейшие действия - это обдуманный диалог и дипломатический процесс. США готовы конструктивно двигаться вперед по этим направлениям", - добавил он.