Байден: Я надеюсь, что мы сможем наладить приемлемый вариант взаимодействия с Россией
01:00 16.04.2021 Источник: Интерфакс
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов работать конструктивно с Россией, в особенности - в тех областях, где это выгодно Вашингтону.
"Там, где для США есть интерес в работе с Россией, мы должны и будем это делать", - отметил он, выступая в Белом доме.
"Я надеюсь, что мы сможем наладить приемлемый вариант взаимодействия", - добавил президент США.
"Сейчас время деэскалации. Дальнейшие действия - это обдуманный диалог и дипломатический процесс. США готовы конструктивно двигаться вперед по этим направлениям", - добавил он.
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