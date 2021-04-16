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НОВОСТИ

Байден предложил Путину встретиться этим летом в Европе

01:05 16.04.2021 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден сообщил, что в Вашингтоне и Москве в настоящее время прорабатывается возможность проведения встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе.

"Я предложил, чтобы мы встретились лично (с президентом России - ИФ) этим летом в Европе, чтобы обсудить серию вопросов, с которыми сталкиваются наши страны. Наши команды обсуждают эту возможность в настоящее время", - заявил он в ходе выступления в Белом доме.

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