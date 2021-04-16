Восемь человек погибли в результате стрельбы на объекте FedEx в Индианаполисе
14:05 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восемь человек стали жертвами стрельбы, устроенной злоумышленником на объекте почтовой компании FedEx в американском городе Индианаполис (штат Индиана). Как передает телеканал Эй-би- си, об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель полиции Джене Кук.
По ее словам, еще несколько человек получили ранения и были госпитализированы. Отмечается, что преступник покончил с собой.
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