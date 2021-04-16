Восемь человек погибли в результате стрельбы на объекте FedEx в Индианаполисе

14:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь человек стали жертвами стрельбы, устроенной злоумышленником на объекте почтовой компании FedEx в американском городе Индианаполис (штат Индиана). Как передает телеканал Эй-би- си, об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель полиции Джене Кук.

По ее словам, еще несколько человек получили ранения и были госпитализированы. Отмечается, что преступник покончил с собой.