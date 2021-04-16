Израиль нанес удар по объектам радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракеты

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на пятницу атаковала военные объекты радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты в сторону еврейского государства.

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы по Израилю ранее вечером, истребители и боевые вертолеты израильской армии только что нанесли удар по объекту ХАМАС, где производится оружие, по тоннелю для контрабанды оружия и военному посту", - говорится в сообщении, размещенном на странице армии в "Твиттере".

Как в четверг информировала пресс-служба ЦАХАЛ, палестинские радикалы запустили одну ракету из сектора Газа по израильской территории, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе Сдерот и прилегающих районах.