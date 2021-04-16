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Археологи отреставрировали найденные в Хлебном переулке артефакты

11:53 16.04.2021

Исторические артефакты, найденные в Хлебном переулке в прошлом году, удалось отреставрировать. Как отмечает глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, это предметы XVII-XIX веков, большая часть которых - монеты, фрагменты печных изразцов, керамической и фарфоровой посуды. Среди них, например, чайная ложка из цветного металла и красноглиняный лощеный кувшин, накладка на личинку замка, металлическая ручка от церковного ковша. Также интересно донце фарфорового чайного блюдца XIX века. На нем можно увидеть изображение валета и карточные масти — трефы, бубны и черви

Артефакты, составившие коллекцию из 33 образцов, очищены от загрязнений и коррозии и подготовлены к передаче в собрание Музея Москвы. 

 

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