Ряд соединений 58-й армии переброшены с Северного Кавказа на учения в Крым
14:00 16.04.2021 Источник: Интерфакс
Огневой городок оборудован на полигоне Опук в Крыму для выполнения учебных стрельб из всех типов вооружения мотострелками 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, сообщила в пятницу пресс-служба ЮВО.
"Полигон должен стать основным местом профессиональной выучки военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота, его территория позволяет интенсивно проводить занятия по огневой подготовке и вождению одновременно со специалистами всех подразделений воинских частей объединения береговых войск Черноморского флота" - заявил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников, которого цитирует пресс-служба округа.
На полигоне на протяжении пяти километров расположены друг за другом директрисы для танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, стрелковые поля для артиллерийских орудий и самоходных артустановок, реактивных систем залпового огня и стрелкового вооружения от автомата до гранатомета.
Соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО прибыли в Крым для отработки учебно-боевых задач в составе разнородных тактических на общевойсковом полигоне Опук.
Части и соединения 58-ой общевойсковой армии дислоцируются на Северном Кавказе.
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