Ряд соединений 58-й армии переброшены с Северного Кавказа на учения в Крым

14:00 Источник: Интерфакс

Огневой городок оборудован на полигоне Опук в Крыму для выполнения учебных стрельб из всех типов вооружения мотострелками 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, сообщила в пятницу пресс-служба ЮВО.

"Полигон должен стать основным местом профессиональной выучки военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота, его территория позволяет интенсивно проводить занятия по огневой подготовке и вождению одновременно со специалистами всех подразделений воинских частей объединения береговых войск Черноморского флота" - заявил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников, которого цитирует пресс-служба округа.

На полигоне на протяжении пяти километров расположены друг за другом директрисы для танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, стрелковые поля для артиллерийских орудий и самоходных артустановок, реактивных систем залпового огня и стрелкового вооружения от автомата до гранатомета.

Соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО прибыли в Крым для отработки учебно-боевых задач в составе разнородных тактических на общевойсковом полигоне Опук.

Части и соединения 58-ой общевойсковой армии дислоцируются на Северном Кавказе.