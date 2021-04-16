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Принцип взаимности остается главным для ответа на санкции, решение примет Путин - Песков

13:20 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принцип взаимности остается основополагающим при выборе Москвой ответа на новые санкции со стороны США, но окончательное решение примет президент России Владимир Путин. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Говоря о том, намерена ли Россия отвечать на новые американские санкции и когда может быть объявлен ответ, представитель Кремля заметил: "В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, этот принцип является основополагающим". "Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", - подчеркнул Песков.

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