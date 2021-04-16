Кремль уверен в экономической стабильности в РФ после объявления новых санкций США

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стабильность российской экономики обеспечивается в полной мере. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, выдержит ли российская экономика новые санкции со стороны США.

"В полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует умеренно, действует успешно, эффективность работы нашего экономического блока признана международно", - сказал представитель Кремля.

"Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим", - заявил он.