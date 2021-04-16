Анатолий Вассерман предложил компенсировать утраченные сбережения граждан СССР
17:37 16.04.2021
|
Анатолий Вассерман призывает выплатить гражданам
компенсации.
Фото Юрия Гушана
Вассерман полагает, что власти должны признать долги перед гражданами и вернуть потерянные ими финансы. «Бывший руководитель Счетной палаты Сергей Степашин как-то заявил, что выплатить советские долги в прямом эквиваленте, какими они были в СССР, невозможно. Я с этим не согласен. Считаю, что наша власть не просто может, но должна вернуть людям деньги, потерянные в результате либерализации цен, создания «дикого» рынка и последовавшей в результате этого гиперинфляции», - сказал Вассерман.
Как считает аналитик, те, кто отказывает гражданам в компенсации вкладов, не хотят признавать ошибочность действий правительства Гайдара. «Но в том и сила государства: компенсировать последствия этих ошибок», - считает аналитик.
НОВОСТИ
- 18:40 16.04.2021
- В 2020 году доход Володина составил чуть более 84 млн руб. - декларация
- 17:40 16.04.2021
- В США спрогнозировали резкий рост ключевой ставки в России
- 17:38 16.04.2021
- Концерн «Россиум» выводит на рынок новый проект - эндаумент-фонд «Филантроп»
- 17:12 16.04.2021
- Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 3 млн - подсчеты ТАСС
- 17:00 16.04.2021
- Суд в Москве приговорил оператора ФБК к двум годам колонии за призывы к экстремизму
- 16:32 16.04.2021
- Убедить Турцию в позиции РФ по Крыму можно, а Украину - вряд ли, считает Песков
- 16:12 16.04.2021
- МВД пригрозило закрытием границ со странами СНГ, если они не заберут "своих" незаконных мигрантов
- 16:00 16.04.2021
- Навальный сообщил, что ему угрожают принудительным кормлением
- 15:32 16.04.2021
- Греция с 14 мая отменит ограничения на посещение страны для россиян
- 15:12 16.04.2021
- Цвета российского флага будут присутствовать на форме спортсменов на Олимпиаде - Поздняков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать