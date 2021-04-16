Анатолий Вассерман предложил компенсировать утраченные сбережения граждан СССР

17:37

Анатолий Вассерман призывает выплатить гражданам

компенсации.

Фото Юрия Гушана

Известный участник интеллектуальных игр и аналитик Анатолий Вассерман заявил, что за каждый советский рубль, обесценившийся в результате гиперинфляции в 90-е годы, бывшие советские граждане должны получить 500 российских рублей. Об этом он заявил на первом заседании дискуссионного клуба «Все по уму». Это новая общественной площадка, созданная Вассерманом для коллективного поиска взвешенных решений по вопросам, беспокоящим каждого гражданина.

Вассерман полагает, что власти должны признать долги перед гражданами и вернуть потерянные ими финансы. «Бывший руководитель Счетной палаты Сергей Степашин как-то заявил, что выплатить советские долги в прямом эквиваленте, какими они были в СССР, невозможно. Я с этим не согласен. Считаю, что наша власть не просто может, но должна вернуть людям деньги, потерянные в результате либерализации цен, создания «дикого» рынка и последовавшей в результате этого гиперинфляции», - сказал Вассерман.

Как считает аналитик, те, кто отказывает гражданам в компенсации вкладов, не хотят признавать ошибочность действий правительства Гайдара. «Но в том и сила государства: компенсировать последствия этих ошибок», - считает аналитик.