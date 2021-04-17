США считают эскалацией ответные меры РФ на санкции - Госдеп
08:30 17.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США сожалеют об ответных мерах России на американские санкции и считают их эскалацией. Об этом заявил в пятницу ТАСС представитель Госдепартамента.
"Сегодняшнее объявление [мер] российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление", - сказал сотрудник ведомства.
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