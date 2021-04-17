Три члена экипажа МКС вернулись на землю
08:40 17.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана, трансляция велась на сайте Роскосмоса.
С МКС на Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.
Корабль отстыковался от МКС рано утром в субботу в 04:34 мск. На станции продолжают работу семь членов экипажа - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.
За время работы на орбите космонавты совершили один выход в открытый космос, провели более 50 научных исследований и экспериментов, из которых четыре - новые, а три выполнялись в автоматическом режиме без участия экипажа.
В марте Рыжиков и Кудь-Сверчков провели ремонтно- восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовывались со специалистами НАСА.
В середине апреля космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сообщил журналистам, что утечка воздуха снизилась в три раза после герметизации трещин.
НОВОСТИ
- 08:30 17.04.2021
- США считают эскалацией ответные меры РФ на санкции - Госдеп
- 22:20 16.04.2021
- Обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Нирава Моди экстрадируют в Индию - МИД Соединенного Королевства
- 22:10 16.04.2021
- Рауль Кастро оставит пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы
- 21:40 16.04.2021
- Ядерную программу Иран продолжит развивать, несмотря на убийство ученых и диверсии
- 21:25 16.04.2021
- В перестрелке с полицией в Техасе убиты два человека, один ранен
- 20:25 16.04.2021
- На ответные меры РФ к США рубль практически не отреагировал
- 19:15 16.04.2021
- В Белграде в мае начнется производство "Спутника V" - Лавров
- 19:05 16.04.2021
- В близи дач в Красноярске загорелась сухая трава на площади около 2 га
- 18:40 16.04.2021
- В 2020 году доход Володина составил чуть более 84 млн руб. - декларация
- 17:40 16.04.2021
- В США спрогнозировали резкий рост ключевой ставки в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать