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Три члена экипажа МКС вернулись на землю

08:40 17.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана, трансляция велась на сайте Роскосмоса.

С МКС на Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.

Корабль отстыковался от МКС рано утром в субботу в 04:34 мск. На станции продолжают работу семь членов экипажа - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

За время работы на орбите космонавты совершили один выход в открытый космос, провели более 50 научных исследований и экспериментов, из которых четыре - новые, а три выполнялись в автоматическом режиме без участия экипажа.

В марте Рыжиков и Кудь-Сверчков провели ремонтно- восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовывались со специалистами НАСА.

В середине апреля космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сообщил журналистам, что утечка воздуха снизилась в три раза после герметизации трещин.

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