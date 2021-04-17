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Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом

09:30 17.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Об этом сообщили в субботу в пресс- службе Черноморского флота (ЧФ).

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - отмечается в сообщении.

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