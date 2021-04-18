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За введение бессрочного масочного режима выступает каждый седьмой россиянин - опрос

13:15 18.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 15% опрошенных россиян считают, что нужно сделать масочный режим в общественных местах бессрочным. 64% высказались против таких мер, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob ("Суперджоб"), которое опубликовано на сайте в воскресенье.

"Большинство россиян (64%) против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным. 15% россиян, напротив, поддерживают такую идею. Причем больше всего тех, кто голосует за бессрочный масочный режим, среди молодежи [в возрасте] до 24 лет (20%)", - говорится в тексте исследования.

По данным опроса, больше других введение бессрочного масочного режима поддержали жители Челябинска (22%), Красноярска и Уфы (21%). В Москве такой точки зрения придерживаются 18%, в Санкт-Петербурге - 14% респондентов.

Исследование проводилось с 5 по 13 апреля во всех округах РФ. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

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