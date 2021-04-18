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Чтобы добиться геополитических уступок от РФ, Байден использует тактику давления и устрашения

14:10 18.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден не хочет развязывания войны с РФ и использует тактику давления и устрашения, чтобы добиться геополитических уступок Москвы. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с корр. ТАСС ведущий аналитик авторитетного геополитического журнала "Лимес" Дарио Фаббри.

"Байден не хочет войны, он хочет продемонстрировать, насколько Америка может представлять опасность, чтобы на этой основе достигать своих геополитических целей", - сказал эксперт. "На встрече с [президентом России Владимиром] Путиным, если она состоится, он может пообещать меньшее давление и определенный нейтралитет по Украине, но потребовать в обмен снизить присутствие РФ в ряде регионов, включая Средиземноморский и Ближневосточный, а также отдалиться от Китая", - продолжил Фаббри.

Аналитик полагает, что США находятся в позиции нападающего по отношению к РФ и нынешняя вашингтонская администрация делает это по нескольким причинам. "Наименее значимая причина - это личность Байдена. Он хочет показать, что кардинально отличается от [Дональда] Трампа, и работает на внутреннее общественное мнение", - пояснил эксперт. "Россию легче представить в качестве врага, чем тот же Китай, - продолжил он. - Это понятный американцам враг после всех лет холодной войны, и потом в РФ, в отличие от Китая, говорят о своих достижениях на международном уровне. Россия не скрывает свои действия на Ближнем Востоке, где наращивает свою роль. Это делает Россию в определенном смысле уязвимее с точки зрения поводов для нападок".

Еще одна причина - это попытка Вашингтона сблизиться с основными европейскими странами, и для этого американский президент также использует риторику общего врага, считает Фаббри. "Администрация Байдена уверена, что предыдущая испортила отношения с основными европейскими странами, что привело к их отдалению от США, и теперь Вашингтон пытается с ними сблизиться, используя как повод общего врага", - отметил аналитик. Он полагает, что Россия находится в положении обороны.

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