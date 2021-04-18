В международном поисковой экспедиции под Ржевом примут участие около 700 человек

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 700 человек из России и стран ближнего зарубежья примут участие в международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", стартовавшей в воскресенье в Тверской области, сообщила пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).



"Торжественная церемония открытия поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" состоялась сегодня у подножия Ржевского мемориала советскому солдату (филиал Музея Победы). В экспедиции принимает участие порядка 700 человек из России и стран ближнего зарубежья. Приветствие участникам экспедиции направил президент РФ Владимир Путин", - говорится в сообщении.



В приветствии главы государства отмечается, что впервые организованная в 2016 году экспедиция по праву считается одной из крупнейших в России. "Вы помогаете восстанавливать имена бойцов и командиров Красной армии, разыскиваете их родных и близких, ухаживаете за воинскими, братскими захоронениями. И, что не менее важно, воспитываете в подрастающем поколении гордость за ратную славу Отечества. Такая деятельность достойна глубокого уважения и поддержки", - говорится в приветствии президента поисковикам.



"Второй раз экспедиция разместилась рядом с Ржевским мемориалом Советскому солдату - символом нашей общей памяти о героизме защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что немало найденных во время экспедиции свидетельств ожесточенных кровопролитных боев под Ржевом пополнит музейную экспозицию мемориального комплекса", - отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя. После открытия экспедиции, которая продлится до 30 апреля, на территории Ржевского мемориала высадили березовую аллею.



По словам исполнительного директора РВИО Виталия Мартынюка, одной из особенностей поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в 2021 году станет участие не менее тысячи школьников из Москвы и Подмосковья, Тверской области, которые познакомятся с работой поисковиков и находками, обнаруженными на местах боев. Кроме того, в программе экспедиции традиционные экскурсии, в том числе к местам боевых действий, в ржевский филиал Музея Победы, посещение мемориала Советскому солдату.



Международная военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", организованная Российским военно- историческим обществом и Минобороны при участии правительства Тверской области, проводится ежегодно на местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов. В 2020 году в экспедиции участвовали поисковики из 53 регионов РФ, а также Белоруссии и Казахстана; были обнаружены останки более 700 красноармейцев. С 2016 года найдено 193 личных медальона, установлены имена 107 военнослужащих, найдены родственники 25 солдат.



