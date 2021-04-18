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При аварии поезда в египетской провинции Кальюбия пострадали более 100 человек - власти

17:10 18.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более сотни пассажиров пострадали в результате аварии поезда, произошедшей в воскресенье в египетской провинции Кальюбия, расположенной на севере столицы страны Каира. Об этом говорится в заявлении властей провинции, которое приводит египетская газета "Аль-Яум ас-Сабиа".

"По предварительным данным, в результате аварии пассажирского поезда в Кальюбии пострадали 103 человека", - говорится в заявлении.

По имеющейся информации, несколько вагонов поезда, шедшего по маршруту Каир - Мансура, сошли с рельсов через несколько минут после отправления состава от железнодорожной станции Тух. К месту происшествия направлены 20 машин скорой помощи для доставки пострадавших в больницы провинции.

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