При аварии поезда в египетской провинции Кальюбия пострадали более 100 человек - власти

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более сотни пассажиров пострадали в результате аварии поезда, произошедшей в воскресенье в египетской провинции Кальюбия, расположенной на севере столицы страны Каира. Об этом говорится в заявлении властей провинции, которое приводит египетская газета "Аль-Яум ас-Сабиа".



"По предварительным данным, в результате аварии пассажирского поезда в Кальюбии пострадали 103 человека", - говорится в заявлении.



По имеющейся информации, несколько вагонов поезда, шедшего по маршруту Каир - Мансура, сошли с рельсов через несколько минут после отправления состава от железнодорожной станции Тух. К месту происшествия направлены 20 машин скорой помощи для доставки пострадавших в больницы провинции.



