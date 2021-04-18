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В Мьянме число жертв столкновений протестующими и силовиками возросло до 737

18:20 18.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв столкновений между протестующими и силовиками в Мьянме, происходящих с начала февраля, возросло до 737. Об этом сообщила в воскресенье Ассоциация помощи политическим заключенным.

"По состоянию на 18 апреля подтверждена смерть 737 человек от рук военной хунты", - говорится в сообщении. Ранее ассоциация сообщала о 730 погибших.

По данным ассоциации, 3 229 человек находятся под стражей, 75 из них приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 930 демонстрантов, 20 из них приговорены к смертной казни.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

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