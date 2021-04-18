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НОВОСТИ

Папа Римский боится войны на востоке Украины

18:25 18.04.2021 Источник: Интерфакс

Папа римский Франциск в воскресенье призвал избежать роста напряжённости на востоке Украины. "Я с беспокойством слежу за тем, как усиливается военная активность. Я очень надеюсь, что удастся избежать роста напряжённости", - цитируют СМИ Ватикана слова понтифика, выступавшего перед верующими. "Нужно предпринять действия, которые повысят там взаимное доверие, создадут условия для столь нужных примирения, мира", - добавил Франциск, говоря о ситуации на востоке Украины.

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