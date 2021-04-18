Папа Римский боится войны на востоке Украины

18:25 Источник: Интерфакс

Папа римский Франциск в воскресенье призвал избежать роста напряжённости на востоке Украины. "Я с беспокойством слежу за тем, как усиливается военная активность. Я очень надеюсь, что удастся избежать роста напряжённости", - цитируют СМИ Ватикана слова понтифика, выступавшего перед верующими. "Нужно предпринять действия, которые повысят там взаимное доверие, создадут условия для столь нужных примирения, мира", - добавил Франциск, говоря о ситуации на востоке Украины.

