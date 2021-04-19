0
0
102
НОВОСТИ

В России выявили 8 589 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 589, до 4 710 690. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 6 818. Всего уже выздоровели 4 333 598 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 346 против 389 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 105 928 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,25%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 19.04.2021
Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных - УФСИН
0
0
12:05 19.04.2021
Реакция РФ на высылку сильнее, чем ожидалось, в Чехии изучат дальнейшие действия - МИД
0
33
12:00 19.04.2021
Российская премьер-лига выступила против создания Суперлиги
0
58
11:30 19.04.2021
Мусульманский богослов сравнил блокчейн с шариатом
0
120
11:20 19.04.2021
В Новосибирске конвоир застрелил арестанта
0
151
11:05 19.04.2021
ФИФА раскритиковала решение европейских клубов организовать "Суперлигу"
0
141
11:00 19.04.2021
Турецкие СМИ удалили статью об одобрении производства в стране "Спутника V"
0
182
10:32 19.04.2021
В Приморье из-за рухнувшего моста автомобиль упал в реку
0
174
10:20 19.04.2021
Трое пропавших в Непале российских альпинистов обнаружены
0
223
10:05 19.04.2021
Росатом будет исключен из числа участников тендера на достройку чешской АЭС
0
246

Возврат к списку