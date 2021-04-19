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НОВОСТИ

Премия «ТЭФИ-Мультимедиа» за высшие достижения в области журналистики

13:45 19.04.2021 Источник: НГ-Online

Начался прием работ на соискание профессиональной журналистской премии, объединяющей все средства массовой информации. В конкурсе могут принять участие телевидение, радио, печатные СМИ, Digital-СМИ, интернет порталы, авторы блогов и др. К участию допускаются творческие материалы, вышедшие в эфир или опубликованные с 01.01.2020 по 15.06.2021 г.

В конкурсе 25 номинаций, которые разделены на четыре блока: Телевидение, Радио, Печатные СМИ, Digital СМИ. В этом году учреждены две специальные номинации: «Наука и жизнь», посвященная Году науки и технологий в Российской Федерации, и «Гагарин life», посвященная 60-летию первого полета человека в открытый космос.

Срок приема работ до 15 июня 2021 г.Победители в каждой номинации получат фирменный приз и золотой диплом. Торжественная церемония состоится 11 сентября 2021 года в Зимнем театре г. Сочи. Организатор: Академия российского телевидения, соорганизатор: Союз журналистов России.

Вера Цветкова

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