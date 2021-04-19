В Кремле не согласны с выводами Чехии о причастности РФ к взрыву в Врбетице - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле категорически не согласны с выводами чешской стороны о якобы причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин (восток Чехии). Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.