Правящая партия Германии выдвинула кандидатом в канцлеры Армина Лашета

09:32 Источник: Русская служба Би-би-си

Руководство правящей партии Германии решило вопреки прогнозам социологов и пожеланиям избирателей сделать кандидатом в канцлеры на сентябрьских выборах своего формального лидера Армина Лашета, а не его гораздо более популярного соперника, баварского премьера Маркуса Зёдера.

В ночь на вторник, после затянувшихся далеко заполночь жарких споров, президиум и правление Христианско-демократического союза (ХДС) на совместном заседании большинством в 31 голос против девяти проголосовали за то, чтобы список блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в бундестаг возглавил - и тем самым стал кандидатом в преемники Ангелы Меркель на посту канцлера - лидер партии и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Ангела Меркель, которая возглавляет правительство Германии уже почти 16 лет, намерена после сентябрьских выборов уйти на покой. Лашет был избран в этом январе на пост лидера партии при поддержке Меркель. Русская служба Би-би-си