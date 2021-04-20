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Дамс принял приглашение на участие ПАСЕ в наблюдении за выборами в Госдуму - Володин

10:00 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс в письме на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина принял его приглашение на участие ассамблеи в наблюдении за думскими выборами в сентябре. О содержании письма сам Володин сообщил журналистам.

"Хендрик Дамс заявил о готовности ассамблеи принять участие в наблюдении за предстоящими выборами в Государственную думу", - сказал спикер.

Кроме этого, продолжил он, Дамс согласился "с необходимостью сотрудничества европейских стран в борьбе с пандемией коронавируса и обеспечении доступности вакцины для всех граждан".

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