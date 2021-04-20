Председатель ПАСЕ жестко отчитал депутата Рады Гончаренко за поведение и лишил его слова

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс прервал выступление украинского депутата Алексея Гончаренко и потребовал покинуть зал заседаний, жестко раскритиковав его поведение в ассамблее. Об этом сообщает корр. ТАСС в Совете Европы.

В ходе дебатов по резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы Гончаренко выразил сожаление в связи с тем, что в резолюции уделяется "слишком много внимания" вопросам искусственного интеллекта, но "нет ни слова о территориальной целостности стран-участниц и мирном урегулировании конфликтов в Европе". После этой тирады он достал украинский флаг и долго требовал от участников сессии посмотреть на него. Закончить свою мысль он не успел, так как председатель несколько раз призвал его к порядку, а затем потребовал отключить у него микрофон и предложил политику покинуть зал заседаний.

"Это уже не первый раз, когда вы грубо злоупотребляете своим правом на выступление, - подчеркнул Дамс. - Это последний раз, когда происходит подобный инцидент с вашим участием под моим председательством". Ассамблея встретила решение председателя ПАСЕ аплодисментами.