0
0
47
НОВОСТИ

В Карачаево-Черкесии мужчина пытался убить помощника прокурора, нападавший задержан

14:00 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина напал с ножом на помощника прокурора в Черкесске Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по КЧР.

"Следственным отделом по городу Черкесску следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ, по факту посягательства на жизнь помощника Хабезского межрайонного прокурора", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 19 апреля помощник Хабезского межрайонного прокурора находился в кафе, в помещение вошел мужчина, схватил сотрудника и приставил нож к шее. По мнению подозреваемого, помощник прокурора участвовал в рассмотрении дела в отношении его брата в суде.

"Действия злоумышленника были пресечены, однако в результате совершенных жителем республики насильственных действий потерпевшему причинено травматические повреждение в виде поверхностной резаной раны шеи. На место происшествия выезжал руководитель следственного управления, который поставил ход расследования уголовного дела на контроль", - отметили в управлении.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:18 20.04.2021
Высокотехнологическим партнером «Бессмертного полка Онлайн» опять выступит Сбер
0
26
14:12 20.04.2021
Утвержденный президентом Чада в шестой раз Идрисс Деби Итно умер от боевых ранений
0
41
13:32 20.04.2021
Собянин: В центрах "Мои документы" будут оказывать больше услуг ЗАГС
0
118
13:32 20.04.2021
Менее 10% выпускников аспирантуры в РФ защищают диссертации - глава РАН
0
148
13:20 20.04.2021
Иск о признании ФБК экстремистской организацией суд рассмотрит в закрытом режиме
0
144
13:19 20.04.2021
Средства от размещения зеленых облигаций направят на закупку электробусов и строительство метро в Москве
0
136
13:05 20.04.2021
Председатель ПАСЕ жестко отчитал депутата Рады Гончаренко за поведение и лишил его слова
0
164
13:00 20.04.2021
Меркель заявила, что в личных разговорах с Путиным открыто критикует некоторые вещи
0
174
12:32 20.04.2021
Германия поддержала "Северный поток - 2" вопреки мнению других стран ЕС - Меркель
0
226
12:20 20.04.2021
Клише о России далеки от реального восприятия страны посетившими ее иностранцами - Путин
0
228

Возврат к списку