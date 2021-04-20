Утвержденный президентом Чада в шестой раз Идрисс Деби Итно умер от боевых ранений
14:12 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Чада Идрисс Деби Итно умер от ранений, полученных им во время боевых действий против повстанцев. Об этом сообщило во вторник агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на государственное телевидение Чада.
Ранее во вторник он был в шестой раз утвержден на посту главы государства после подведения итогов прошедших 11 апреля выборов.
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