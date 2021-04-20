Наращивание сил ЮВО вызвано действиями НАТО в Закавказье и на Ближнем Востоке - Шойгу
17:12 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии министерства обороны РФ.
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