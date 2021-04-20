Более 80% украинцев считают, что при Зеленском жизнь стала трудной или невыносимой - опрос
17:32 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подавляющее большинство граждан Украины признались, что за два года правления президента Владимира Зеленского их жизнь стала трудной или невыносимой. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного во вторник опроса, проведенного социологическим центром Социс (Socis).
По данным социологов, только 7,8% граждан ответили, что за время пребывания у власти команды Зеленского жизнь улучшилась, тогда как 83,7% респондентов заявили, что "жить трудно или просто невыносимо". При этом 43,3% опрошенных называют ситуацию в стране тяжелой, а 40,4% говорят, что "терпеть нынешнее положение просто невозможно".
Как отмечают социологи, большинство украинцев считают власть непрофессиональной и коррумпированной. Только 12,1% опрошенных назвали команду главы государства компетентной. 57,1% считает ее непрофессиональной и дилетантской, еще 16,3% - популистской. О своем разочаровании сообщили 45% респондентов, о тревоге и страхе, вызванных действиями властей, сообщили 22%, еще 6% признались, что ненавидят нынешнюю власть, сохраняют надежду - 26%, испытывают симпатию - 4%, гордость - 1,5%.
Именно некомпетентность власти считают главной причиной экономического кризиса в стране 27,8% граждан. 40,2% связывают кризис с высоким уровнем коррупции. 72,8% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой или очень плохой, удовлетворительной - 21,7%, хорошей - 3,1% и только 0,5% опрошенных назвали ситуацию в экономике очень хорошей.
52,1% опрошенных не поддерживают идею выдвижения Зеленского на второй срок, только 26,2% респондентов рекомендовали бы ему баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году. Исследование проводилось методом телефонного интервью с 8 по 12 апреля 2021 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
Зеленский был избран президентом Украины по итогам второго тура выборов, который состоялся 2 апреля 2019 года. Он набрал более 73,2% голосов, почти в три раза опередив своего оппонента Петра Порошенко.
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