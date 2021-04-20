ЕС нужно выбрать позицию в условиях сближения РФ и Китая из-за разногласий с США - Меркель
18:00 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС необходимо занять правильную позицию в условиях, когда Россия и Китай сближаются из-за разногласий с США. Об этом заявила во вторник канцлер Германии Ангела Меркель, обращаясь по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
"Мы видим большой конфликт между США и Китаем, между США и Россией. Мы наблюдаем за сближением России и Китая", - отметила канцлер. "Здесь Европейскому союзу важно занять позицию", - добавила Меркель.
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