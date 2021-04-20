0
0
100
НОВОСТИ

ЕС нужно выбрать позицию в условиях сближения РФ и Китая из-за разногласий с США - Меркель

18:00 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС необходимо занять правильную позицию в условиях, когда Россия и Китай сближаются из-за разногласий с США. Об этом заявила во вторник канцлер Германии Ангела Меркель, обращаясь по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Мы видим большой конфликт между США и Китаем, между США и Россией. Мы наблюдаем за сближением России и Китая", - отметила канцлер. "Здесь Европейскому союзу важно занять позицию", - добавила Меркель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 20.04.2021
Модернизация ядерного комплекса РФ завершена на 80%, а в США она еще на нуле - адмирал
0
59
17:32 20.04.2021
Более 80% украинцев считают, что при Зеленском жизнь стала трудной или невыносимой - опрос
0
160
17:26 20.04.2021
Собянин поддержал инициативу бизнеса провести "Миллион призов" для вакцинировавшихся москвичей старшего возраста
0
171
17:12 20.04.2021
Наращивание сил ЮВО вызвано действиями НАТО в Закавказье и на Ближнем Востоке - Шойгу
0
177
17:00 20.04.2021
Прага призвала союзников по ЕС и НАТО выслать дипломатов РФ - АФП
0
238
16:32 20.04.2021
Взрывы в Врбетице не являются терактом - генпрокурор Чехии
0
276
16:12 20.04.2021
Только один из 10 россиян может назвать российского ученого мирового уровня - опрос РАН
0
276
16:00 20.04.2021
Число безработных в пандемию в ряде регионов России увеличилось в 5 раз - данные Совфеда
0
225
15:41 20.04.2021
SberPortal получил награду iF Design Award – еще одну международную премию в 2021 году
0
237
15:32 20.04.2021
Контроль за освобождением от призыва в армию по состоянию здоровья будет усилен
0
258

Возврат к списку