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Два человека погибли, трое ранены при вооруженном нападении на семью в Краснодаре

19:20 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный пневматическим пистолетом и ножом мужчина проник в частный дом в Краснодаре, где напал на семью, в результате погибли два человека, включая его самого, ранены трое, в том числе несовершеннолетний, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю во вторник.

"По предварительной версии, 59-летний мужчина, вооружившись пневматическим пистолетом и ножом, проник на территорию частного дома и вошел вовнутрь, где напал на незнакомого ранее хозяина дома и стал наносить ему, а также его брату, несовершеннолетнему сыну и пожилой матери удары ножом по телу. Хозяин дома стал оказывать сопротивление нападавшему и нанес ему удары утюгом, в результате чего последний скончался. Хозяин дома получил повреждения, от которых также скончался на месте. Пострадавшие с ножевыми ранениями были госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.

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