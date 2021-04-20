Вице-премьер Чехии допустил высылку из Праги всех российских дипломатов
20:00 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер Чехии и глава МВД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек допустил возможность высылки из Праги всех российских дипломатов. Соответствующее сообщение чиновник разместил во вторник на своей странице в "Фейсбуке", комментируя высылку 20 сотрудников чешского посольства в Москве.
"Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны распределить по фазам [ответ Праги на выдвигаемые в адрес Москвы обвинения вокруг взрывов в деревне Врбетице]. Сегодня пришел черед [лишенного права на участие в тендере на строительство энергоблока на АЭС] Росатома, которых их (Россию - прим. ТАСС) не порадует. Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему - и на строительство [чешско-российских] отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой".
НОВОСТИ
- 19:20 20.04.2021
- Два человека погибли, трое ранены при вооруженном нападении на семью в Краснодаре
- 18:40 20.04.2021
- Модернизация ядерного комплекса РФ завершена на 80%, а в США она еще на нуле - адмирал
- 18:00 20.04.2021
- ЕС нужно выбрать позицию в условиях сближения РФ и Китая из-за разногласий с США - Меркель
- 17:32 20.04.2021
- Более 80% украинцев считают, что при Зеленском жизнь стала трудной или невыносимой - опрос
- 17:26 20.04.2021
- Собянин поддержал инициативу бизнеса провести "Миллион призов" для вакцинировавшихся москвичей старшего возраста
- 17:12 20.04.2021
- Наращивание сил ЮВО вызвано действиями НАТО в Закавказье и на Ближнем Востоке - Шойгу
- 17:00 20.04.2021
- Прага призвала союзников по ЕС и НАТО выслать дипломатов РФ - АФП
- 16:32 20.04.2021
- Взрывы в Врбетице не являются терактом - генпрокурор Чехии
- 16:12 20.04.2021
- Только один из 10 россиян может назвать российского ученого мирового уровня - опрос РАН
- 16:00 20.04.2021
- Число безработных в пандемию в ряде регионов России увеличилось в 5 раз - данные Совфеда
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать