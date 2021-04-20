Вице-премьер Чехии допустил высылку из Праги всех российских дипломатов

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер Чехии и глава МВД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек допустил возможность высылки из Праги всех российских дипломатов. Соответствующее сообщение чиновник разместил во вторник на своей странице в "Фейсбуке", комментируя высылку 20 сотрудников чешского посольства в Москве.

"Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны распределить по фазам [ответ Праги на выдвигаемые в адрес Москвы обвинения вокруг взрывов в деревне Врбетице]. Сегодня пришел черед [лишенного права на участие в тендере на строительство энергоблока на АЭС] Росатома, которых их (Россию - прим. ТАСС) не порадует. Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему - и на строительство [чешско-российских] отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой".