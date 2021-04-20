Авиакомпании до конца недели вывезут из Турции почти 20 тыс. россиян - Росавиация
20:40 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиакомпании России и турецкая Turkish Airlines до конца недели вывезут из Турции и вернут домой почти 20 тысяч россиян. Это следует из сообщения Росавиации по итогам заседания оперативного штаба агентства. График вывозных рейсов сформирован до 25 апреля.
"Сформирован график вывозных рейсов на период до 25 апреля, - отмечается в сообщении. - По оперативным данным российских авиакомпаний, до конца текущей недели запланировано 76 рейсов с целью возвращения наших соотечественников из Турции. Ожидается, что на них будет перевезено около 16,3 тыс. пассажиров. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 20 по 25 апреля планирует выполнить 13 рейсов и перевезти 3,5 тыс. пассажиров".
Из Танзании за этот период будет возвращено около 900 россиян.
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