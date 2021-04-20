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Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за рубежа после 1 мая дважды сдавать тест на ковид

21:20 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор обязал всех россиян, прилетающих из-за рубежа после 1 мая, дважды сдавать тест на ковид. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации публиковано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию РФ <...> необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию РФ с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ (Единый портал государственных услуг - прим. ТАСС). <...> Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток", - говорится в документе.

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