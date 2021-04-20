В США разрабатывают план передачи Украине вооружений в случае конфликта с Россией - WSJ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Должностные лица США разрабатывают план передачи Украине ряда видов вооружений в случае конфликта с Россией, но данные меры пока не утверждены американским президентом Джо Байденом. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты "Уолл-стрит джорнэл".

По словам источника издания, "сотрудники администрации Байдена готовят возможность предоставить летальную и нелетальную военную помощь Украине в случае российской атаки". По сведениям издания, такие поставки могут включать "противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы". Байдену данный план пока не представили на утверждение. В материале отмечается, что администрация также рассматривает возможность введения дополнительных экономических санкций против России.

Как утверждается в публикации, должностные лица США полагают, что в районе границы с Украиной якобы находятся около 80 тысяч российских военных. В статье приводится комментарий украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По его версии, "через несколько недель" суммарная численность военных РФ у границы якобы "превысит 120 тысяч".

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.