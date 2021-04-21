Настоящий прорыв совершили наши ученые, у России есть 3 надежные вакцины от коронавируса - Путин

12:10 Источник: НГ-Online

Во время обращения к Федеральному собранию, происходящем сегодня в "Манеже" президент Россиисообщил:"Послание будет в первую очередь посвящено внутренним вопросам. Мир столкнулся с опасной инфекцией. Руководители многих государств говорили, что мы имеем дело с абсолютной неопределенностью. Наряду с естественно большой тревогой у меня была твердая уверенность в том, что мы преодолеем все испытания. Граждане, общество действовали солидарно, мы смогли действовать на опережение.Настоящий прорыв совершили наши ученые, у России есть 3 надежные вакцины от коронавируса. Российский бизнес в сжатые сроки перестроил целые отрасли на производство необходимой продукции. Мы собрали рекордный урожай. Безопасность России была надежно обеспечена. Особенно хочу отметить сотрудников социальных служб".