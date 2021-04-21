Путин попросил россиян сделать прививку от коронавируса
12:17 21.04.2021 Источник: НГ-Online
"Наша стратегия - выйти на устойчивый рост численности населения. К 2030 году мы хотим выйти на возраст жизни 78 лет, хотя прогнозы пока не очень оптимистичные. Коронавирус еще не побежден. Нам нужно держать под контролем все рубежи - и по контуру внешних границ, и внутри страны. Нельзя терять бдительность. Нужно максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей. Центральное значение имеет вакцинация, возможность сделать прививку должна быть у всех, чтобы осенью сформировался коллективный иммунитет. Обращаюсь ко всем гражданам России: сделайте прививку. Другой путь хуже - переболеть с непредсказуемыми последствиями".
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