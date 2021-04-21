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НОВОСТИ

Президент предложил расширить программу диспансеризации и профосмотров

12:21 21.04.2021 Источник: НГ-Online

Во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил:

"Нужно расширить программу диспансеризации и профосмотров, важен максимальный охват. Нарастим поставки мобильных диагностических комплексов в регионы. Особое внимание - гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это же касается онкозаболеваний, гепатита С. Предлагаю возвращать половину стоимости путевки при поездке ребенка в летний лагерь. Нужны дополнительные возможности для студенческого туризма. Нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в Олимпиадах, волонтерстве. В каникулярный период они должны получать туристические льготы".

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