Главной целью власти Путин считает восстановление роста реальных доходов граждан
12:34 21.04.2021 Источник: НГ-Online
"Пандемия обострила проблему неравенства, бедности, причем везде, не только в России. Полагаться на точечные и директивные меры нельзя. Мы это помним еще по 80-м и 90-м. Это приводит к пустым полкам. Сейчас даже на пике эпидемии мы этого не допустили. Рыночные механизмы могут помогать регулировать цены, мы не будем делать это директивно, не нужно пугать и наводить тень на плетень. Главное - восстановить и обеспечить рост реальных доходов граждан. И нужно предоставить поддержку семьям с детьми в сложной ситуации. Средний размер выплаты на ребенка - 11300 в месяц. Мы последовательно движемся в этой сфере, в прошлом году ввели выплаты на детей от 3 до 7 лет. Поручаю правительству к 1 июня подготовить целостную программу помощи семьям с детьми.
Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье, в сложной материальной ситуации, особенно когда ребенок идет в школу. Нужно поддержать такие семьи. С 1 июня детям в возрасте от 8 до 16 лет из неполных семей будет назначена выплата 5650 рублей. И нужно помочь женщинам, которые ждут ребенка и испытывают материальные трудности. Предлагаю предусмотреть для них ежемесячную выплату 6350 рублей".
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